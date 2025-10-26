Gil Glaze & DJ Tatana am 19. Dezember 2025

Es geht in die zweite Runde: Am Freitag, 19. Dezember 2025, bringt toxic.fm erneut die Schweizer Clubszene direkt ins Radiostudio – live und unglaublich nah.

Nach dem erfolgreichen Kick-off im September kehrt Gil Glaze zurück nach St. Gallen. Der Mit-Initiant des Formats zählt zu den international gefragtesten Schweizer DJs und Produzenten – mit Stops an Festivals wie Tomorrowland oder dem Ultra Music Festival. Sein Sound? Global, modern, treibend.

Mit dabei: DJ Tatana – die unbestrittene Queen of Trance & Dance und Ikone der Schweizer Elektroszene. Für toxic.fm spielt sie ein exklusives Live-Radioset – und ab Januar 2026 hört ihr sie jeden Monat mit einem eigenen Mix on air.

Event-Info

Freitag, 19. Dezember 2025

Treffpunkt: 17:30 Uhr, Empfang Innovationspark Ost, Lerchenfeldstrasse 3, 9014 St. Gallen

Start Live-Set: 18:00 Uhr

Eintritt: Free Entry

Unsere Crew holt euch beim Empfang ab und bringt euch direkt ins Studio – dorthin, wo THE RADIO EVENT stattfindet.

Kommt vorbei, spürt die Energie von zwei Ausnahme-DJs hautnah und feiert mit uns einen unvergesslichen Abend bei toxic.fm!