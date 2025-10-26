Seit dem 24. November 2025 ist die ursprüngliche Website von toxic.fm offline. Grund dafür ist eine schwerwiegende technische Störung beim Hosting-Anbieter Webland AG, die seit langer Zeit anhält. Bis heute liegen uns keine funktionierenden Backups unseres Systems vor und es gibt keine zuverlässige Information, wann oder ob diese Daten vollständig wiederhergestellt werden können.

Damit sind wir nicht allein. Der Vorfall betrifft zahlreiche Kunden in der Schweiz – darunter KMU, Vereine, Bildungsinstitutionen, Selbstständige und Projekte, die auf digitale Erreichbarkeit angewiesen sind. Auch Medien wie SRF («Espresso») sowie das Onlineportal watson.ch berichten inzwischen darüber, aus Sicht der Betroffenen.

Was bedeutet der Ausfall für uns konkret?

Wir betreiben nicht nur einen Radiosender, sondern auch eine Medien- und Ausbildungsplattform. Unsere Website ist:

Kontakt- und Informationsstelle für Interessierte

Nachweis und Archiv redaktioneller Inhalte

Bestandteil unserer Ausbildungsprogramme

Voraussetzung für die Kommunikation mit Partner:innen

Die Folgen im Alltag:

Keine Datenfreigabe oder Backup-Bereitstellung seitens des Anbieters

Keine Möglichkeit, Inhalte zu aktualisieren oder abzurufen

Keine verlässlichen technischen Aussagen, wie lange dies noch anhält

Unklarheit darüber, ob Daten überhaupt vollständig wiederhergestellt werden

Digital ist kein «Add-on» — sondern Teil der Infrastruktur

Der Vorfall berührt nicht nur Websites, sondern Kommunikationswege, Geschäftsprozesse und Nachweise. Für ein Medien- und Bildungsangebot wie unseres stellt sich beispielsweise die Frage:

Wie veröffentlichte Inhalte nachweisen, wenn sie nicht mehr abrufbar sind?

Wie Leistungen dokumentieren, wenn das digitale Archiv weg ist?

Wie mit Interessierten kommunizieren, wenn der zentrale Kontaktpunkt fehlt?

Dieser Ausfall hat gezeigt, wie abhängig Organisationen von stabilen Hosting-Strukturen sind – und wie schnell diese Abhängigkeit zum Risiko wird, wenn Prozesse, Redundanzen und Krisenpläne fehlen.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir haben eine Übergangs-Website aufgeschaltet, um zumindest Basis-Informationen bereitzustellen.

Infos zu unseren Medien-Lehrgängen gibt es weiterhin auf:

rss-medienschule.ch

Unser Radioprogramm läuft weiterhin:

player.toxic.fm

Aktuelle Beiträge, News & Kommunikation:

instagram.com/toxic.fm

Wir arbeiten parallel an alternativen, technischen Wegen. Denn klar ist:

Eine Lösung darf nicht nur stabil sein, sondern verlässlich, transparent und kontrollierbar.